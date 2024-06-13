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13:52, 13 июня 2024Бывший СССР

Из ДНР в США отправили стальную розу из убившего гражданских западного снаряда

Гагин отправил Нуланд стальную розу из убившего мирных жителей западного снаряда
Ян Гагин

Ян Гагин. Фото: Belkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин отправил экс-заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд стальную розу, сделанную из убившего мирных жителей Донбасса западного снаряда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Именно вы стали неким "вестником апокалипсиса", триггером войн и военных конфликтов по всему миру, которые США трусливо вели и ведут чужими руками своих вассалов в своих интересах», — говорится в письменном сопровождении к посылке.

Гагин также обвинил американских политиков в провоцировании начала Майдана, который «вверг Украину и почти весь мир в десятилетнюю смуту». Советник главы ДНР призвал прекратить передачу Киеву оружия и денег для остановки кровопролития и эскалации конфликта.

12 июня стало известно об обстреле Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины. В результате атаки украинских войск пострадала мирная жительница.

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      Екатерина Грищенко
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