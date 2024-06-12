Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:01, 12 июня 2024Россия

При обстреле Донецка со стороны Украины пострадала женщина

СЦКК ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Мирная жительница пострадала из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петровского района Донецка, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как указали военные, по состоянию на 23:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц.

«Город Донецк (Петровский район), пострадала женщина 1990 года рождения», — подчеркивается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибра 155 миллиметров. Обстрелу подвергся частный сектор Петровского района города.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с Россией спустя 16 лет

      В США анонсировали встречу Байдена и Зеленского

      В России рассказали об информационных судорогах Киева из-за неудач на фронте

      При обстреле Донецка со стороны Украины пострадала женщина

      В Пензе разработают системы сброса гранат для дронов

      Евросоюз предложил ввести санкции против «Совкомфлота»

      Восстановление дипотношений между Россией и Грузией сочли вопросом времени

      «Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?

      Антонов рассказал об угрозах сотрудникам посольства России в США

      Количество участников мирной конференции по Украине снизилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше