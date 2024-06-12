При обстреле Донецка со стороны Украины пострадала женщина

СЦКК ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница пострадала из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петровского района Донецка, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как указали военные, по состоянию на 23:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц.

«Город Донецк (Петровский район), пострадала женщина 1990 года рождения», — подчеркивается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибра 155 миллиметров. Обстрелу подвергся частный сектор Петровского района города.