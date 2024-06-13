Reuters: Китай лоббирует альтернативный мирный план по Украине

Китай лоббирует в правительствах различных стран свой альтернативный мирный план по урегулированию конфликта на Украине перед швейцарским саммитом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 10 дипломатических источников.

Отмечается, что Украина, США и другие западные правительства активно продвигали участие Китая в переговорах, поскольку добивались большей легитимности саммита, который пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня.

По словам китайских дипломатов, пожелавших сохранить анонимность, в беседах с развивающимися странами Пекин открыто не критиковал швейцарский саммит и напрямую не просил страны воздержаться от участия в нем. Однако руководство КНР предостерегало их, что встреча продлит войну.

Другой дипломатический источник заверил, что Китай уведомил западные страны, что многие развивающиеся страны разделяют мнение Пекина по поводу конференции. Эта кампания даже получила название «тонкий бойкот» всемирной встречи в Швейцарии.

Уточняется, что по мере приближения саммита Китай активизирует свою работу с общественностью, проводя встречи с высокопоставленными иностранными лицами, телефонные звонки и рассылая сообщения в зарубежные представительства на китайской платформе WeChat.

Объясняя, почему страна не будет присутствовать на швейцарском саммите, Китай пытается привлечь развивающиеся страны к участию в мирном плане из шести пунктов, который он разработал с Бразилией в прошлом месяце.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США используют украинский кризис для введения санкций против России. Он подчеркнул, что Вашингтон также непрерывно поставляют оружие Киеву.