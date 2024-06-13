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14:09, 13 июня 2024Мир

Китай начал лоббировать альтернативный мирный план по Украине

Reuters: Китай лоббирует альтернативный мирный план по Украине
СюжетСанкции против России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Китай лоббирует в правительствах различных стран свой альтернативный мирный план по урегулированию конфликта на Украине перед швейцарским саммитом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 10 дипломатических источников.

Отмечается, что Украина, США и другие западные правительства активно продвигали участие Китая в переговорах, поскольку добивались большей легитимности саммита, который пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня.

По словам китайских дипломатов, пожелавших сохранить анонимность, в беседах с развивающимися странами Пекин открыто не критиковал швейцарский саммит и напрямую не просил страны воздержаться от участия в нем. Однако руководство КНР предостерегало их, что встреча продлит войну.

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Другой дипломатический источник заверил, что Китай уведомил западные страны, что многие развивающиеся страны разделяют мнение Пекина по поводу конференции. Эта кампания даже получила название «тонкий бойкот» всемирной встречи в Швейцарии.

Уточняется, что по мере приближения саммита Китай активизирует свою работу с общественностью, проводя встречи с высокопоставленными иностранными лицами, телефонные звонки и рассылая сообщения в зарубежные представительства на китайской платформе WeChat.

Объясняя, почему страна не будет присутствовать на швейцарском саммите, Китай пытается привлечь развивающиеся страны к участию в мирном плане из шести пунктов, который он разработал с Бразилией в прошлом месяце.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США используют украинский кризис для введения санкций против России. Он подчеркнул, что Вашингтон также непрерывно поставляют оружие Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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