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09:56, 13 июня 2024Россия

Медведев заявил об объявленной России «войне без правил»

Зампред СБ Медведев о новых санкциях США: России объявили войну без правил

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев, говоря о новых американских санкциях, отметил, что России объявили «войну без правил». Его заявление приводится в Telegram-канале.

Экс-президент России призвал рядовых граждан реагировать на санкции наравне с властями. В то же время, по мнению Медведева, государство научилось жить и развиваться в условиях экономических ограничений со стороны Запада.

«Всем, кто любит нашу Родину — Россию. Ведь они — США и их сраные союзнички — объявили нам войну без правил! Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям», — написал зампред Совбеза.

В своем посте он также призвал передать союзникам России все виды вооружений, но пока кроме ядерных.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что страна будет давать адекватный и решительный ответ на навязываемую США конфронтацию.

12 июня американский Минфин объявил о новых антироссийских санкциях. В числе прочего власти США запретили своим гражданам и компаниям предоставлять ряд IT-услуг на территории России.

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      Анна Щербакова
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