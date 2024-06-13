Москалькова назвала число уволенных со службы участников СВО

Москалькова: свыше 6 тысяч участников СВО уволили по семейным обстоятельствам

Свыше шести тысяч участников специальной военной операции (СВО) уволили со службы по семейным обстоятельствам. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет Life.ru.

«В настоящее время на основании указа президента [России Владимира Путина] этот вопрос решается аттестационными комиссиями при комиссариатах, которые в индивидуальном порядке рассматривают эти вопросы», — рассказала Москалькова.

По ее словам, увольнение — одна из главных проблем, с которой сталкиваются участники СВО. В шкале ценностей по этому вопросу учитываются разные обстоятельства, сообщила омбудсмен, уточнив, что среди них, например, появление ребенка-инвалида, необходимость ухода за родителями или смерть жены. Каждая отдельная ситуация является спором аргументов, мотивов и причин, добавила уполномоченный по правам человека.

Ранее Москалькова сообщала, что женщины-заключенные начали проситься на СВО на Украине. К омбудсмену стали поступать единичные обращения по этому вопросу. При этом пока ни одна женщина, как подчеркивала омбудсмен, не была отправлена из колонии в зону боевых действий.