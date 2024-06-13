Мужчина залез в джакузи с женой в Мексике и не выжил

El Paso Times: в Мексике турист получил удар током в джакузи и не выжил

Американский турист решил принять джакузи вместе с женой на частном курорте Мексики, получил удар током и не выжил. Об этом сообщило издание El Paso Times.

43-летний мужчина из Техаса и его супруга проводили отпуск в городке Пуэрто-Пеньяско в мексиканском штате Сонора. Когда они залезли в открытую гидромассажную ванну, пару ударило током. В результате турист не выжил, а женщину доставили в больницу в критическом состоянии.

По характеру ожогов прокуратура сделала вывод, что ее поразило электрическим током. Предположительно, это могло быть связано с неисправной электропроводкой. Расследование продолжается.

В Испании двое иностранцев попытались спасти детей из моря и не выжили. Кроме того, в больницу попали еще трое человек, которые наглотались воды.