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10:06, 13 июня 2024Путешествия

Мужчина залез в джакузи с женой в Мексике и не выжил

El Paso Times: в Мексике турист получил удар током в джакузи и не выжил

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Американский турист решил принять джакузи вместе с женой на частном курорте Мексики, получил удар током и не выжил. Об этом сообщило издание El Paso Times.

43-летний мужчина из Техаса и его супруга проводили отпуск в городке Пуэрто-Пеньяско в мексиканском штате Сонора. Когда они залезли в открытую гидромассажную ванну, пару ударило током. В результате турист не выжил, а женщину доставили в больницу в критическом состоянии.

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По характеру ожогов прокуратура сделала вывод, что ее поразило электрическим током. Предположительно, это могло быть связано с неисправной электропроводкой. Расследование продолжается.

В Испании двое иностранцев попытались спасти детей из моря и не выжили. Кроме того, в больницу попали еще трое человек, которые наглотались воды.

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      Мария Борисова
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