Стариков: после генерального сражения ВСУ с Армией РФ конфликт начнет затухать

Конфликт на Украине начнет затухать после генеральное сражения российских и украинских войск. Такой прогноз озвучил отставной полковник Службы безопасности республики (СБУ) Олег Стариков в блоге на YouTube.

По его мнению, сражение состоится в августе-сентябре, о чем свидетельствуют разведывательные признаки. После этого, считает Стариков, боестолкновения сведутся к минимуму.

В мае газета The New York Times писала об обеспокоенности Белого дома возможным изменением Россией траектории конфликта на Украине. По ее данным, в американской администрации растет ощущение того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, а Киев и Москва в какой-то момент смогут путем переговоров перейти к прекращению огня.