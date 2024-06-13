На Западе рассказали о попытках Байдена найти креативный способ помочь Украине

Politico: Байден вынужден искать креативный способ поддерживать помощь Украине

Президент США Джо Байден вынужден искать креативный способ поддерживать поток финансовой помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

«Президент Джо Байден и его ближайшие мировые союзники пообещали финансировать борьбу Украины против России столько, сколько потребуется. Но поскольку военный конфликт затягивается уже третий год, группа вынуждена проявить творческий подход», — утверждается в публикации.

По данным издания, американский лидер в ходе предстоящего саммита «Большой семерки» (G7) предпримет попытку оказать давление на глав государств объединения, чтобы те разработали план использования замороженных российских активов для оказания Украине финансовой помощи.

В материале отмечается, что из-за разногласий по поводу Украины, спровоцированных Республиканской партией США, Байден потерял возможность стабильно финансировать Киев за счет американских налогоплательщиков.

По словам бывшего заместителя помощника госсекретаря США по европейским делам Дэниела Гамильтона, страны G7 также стремятся «найти способ продолжать финансировать Украину независимо от того, кто является президентом Соединенных Штатов» с учетом того, что бывший президент США Дональд Трамп может быть переизбран.

Ранее американские конгрессмены-республиканцы потребовали разъяснений от Госдепартамента США в связи с публикацией списка сторонников Трампа и коммунистов, которые выступают против помощи Украине. Список был обнародован украинской компанией TEXTY, связанной с американским правительством.