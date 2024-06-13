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15:17, 13 июня 2024Ценности

Названа модная замена джинсовым шортам

Vogue назвал полосатые шорты из легких тканей модной заменой джинсовым шортам

Фото: Laura Chouette / Unsplash

Фэшн-редакторы назвали модную замену джинсовым шортам на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

В текущем сезоне альтернативой данному предмету гардероба из денима станут шорты различных цветов в тонкую полоску из легких тканей, например, хлопка или льна. По словам журналистов, ранее указанные вещи в основном использовались в качестве домашней одежды, однако в настоящее время они переходят в уличный гардероб.

Отмечается, что подобные изделия можно встретить в новых коллекциях таких брендов, как Gucci, Maison Margiela, Uniqlo, H&M и Mango. В свою очередь, сочетать их предлагается с футболками с надписями, белыми топами, рубашками в тон, а также плетеными сумками, шлепанцами на плоской подошве и биркенштоками (видоизмененные ортопедические шлепанцы, подошва которых адаптирована к форме стопы, — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в июне также была названа модная замена джинсам на лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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