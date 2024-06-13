Одна случайность уберегла глухого россиянина от упавших на него двух тонн стекла

Mash: в Салавате рабочий выжил после падения на него двух тонн стекла

В Салавате 54-летний глухой рабочий выжил после падения на него двух тонн стекла благодаря случайно оказавшейся рядом с ним платформе. Россиянина спасла грузовая тележка, пишет Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел на предприятии «Салаватстекло», где Сергей работает оператором технологических установок. Мужчина вместе с коллегой паковал материал, когда на него упали прозрачные плиты. От прямого удара его уберегла грузовая тележка, но осколки все же ранили его. У мужчины диагностировали перелом ноги, черепно-мозговую травму и множественные порезы.

«Мне (...) очень сильно повезло, что я остался живым, потому что ящик разбился до того, как упасть на меня. Он упал на тележку, которая держит стяжательную машину. И на меня посыпались только куски стеклобоя», — рассказал Сергей, назвав произошедшее с ним несчастным случаем.

В январе 2024 года в Татарстане рабочего придавило 800-килограммовым мешком угля. Он получил несовместимые с жизнью травмы.