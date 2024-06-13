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11:43, 13 июня 2024Россия

Под Москвой воспитателя в санатории обвинили в избиении детей с дефектами речи

MK.RU: в Ивантеевке воспитателя обвинили в избиении детей с дефектами речи

Фото: BBC Creative / Unsplash

В подмосковном городе Ивантеевка воспитателя в санатории обвинили в избиении детей с дефектами речи. Об этом стало известно MK.RU.

Как выяснило издание, возмущенные родители потребовали наказать сотрудницу заведения, которая, по их версии, нанесла физические и психологические травмы семилетним детям, посещавшим в санатории группу дневного пребывания.

Предположительно, одного мальчика женщина оттаскала за волосы, после чего хватала за лицо и плечи. Другому ребенку она нанесла серию ударов по голове и спине. Третьего воспитанника сотрудница таскала за воротник по помещению. Еще одну девочку в качестве наказания женщина заперла в темном чулане. По данным родителей, все инциденты произошли в течение дня.

Сотрудница все обвинения отрицает, ее руководство отказалось предоставить родителям записи с камер видеонаблюдения.

Родители пострадавших написали заявление в полицию, где требуют проверить санаторий на компетентность сотрудников и изъять кадры, подтверждающие факт насилия над детьми.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 52-летнего воспитателя детского пансионата за растление детей.

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      Анна Щербакова
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