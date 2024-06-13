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20:08, 13 июня 2024Бывший СССР

Постпред Белоруссии при ООН назвал санкции против страны актом терроризма

Постпред Белоруссии при ООН: введенные санкции являются актом терроризма
СюжетСанкции против России:

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Минск считает введение односторонних санкций актом экономического терроризма и агрессии, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем считать незаконные односторонние санкции не просто экономическим терроризмом, а актами агрессии», — заявил Рыбаков.

Он добавил, что подобные действия будут иметь все вытекающие из этого последствия. Заявление Рыбаков сделал при рассмотрении в ООН вопроса об отказе от применения односторонних мер принуждения для оказания политического и экономического давления на страны.

Ранее стало известно, что Европейский союз готовится ужесточить санкции против Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров в Россию. По данным Financial Times, ограничения затронут экспорт технологий и товаров, используемых в военных целях, сжиженный природный газ.

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