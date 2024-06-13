Премьер Испании высказался о передаче Patriot Украине

Премьер Санчес: Испания не передаст Украине размещенную в Турции батарею Patriot

Испания не передаст Украине свою батарею Patriot, размещенную в Турции. Такое заявление сделал премьер-министр страны Педро Санчес, его слова передает ТАСС.

Санчес во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что Анкара и Мадрид имеют схожую позицию по украинскому конфликту.

«Обязательство правительства Испании состоит в том, чтобы батарея ракет Patriot и дальше оставалась в Турции», — сказал испанский премьер-министр, добавив, что обсуждал этот вопрос с украинским руководством.

Ранее передать Вооруженным силам Украины свою систему противовоздушной обороны Patriot отказалась Польша. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик.