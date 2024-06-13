Путин обсудил с иранским лидером вопросы взаимодействия

Путин и и.о. президента Ирана Мохбер обсудили вопросы взаимодействия

Президент России Владимир Путин вместе с исполняющим обязанности (и.о.) президента Ирана Мохаммадом Мохбером обсудил вопросы взаимодействия двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Затронуты отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, полноправным членом которого Исламская Республика Иран стала с 1 января 2024 года», — сообщили в Кремле.

Также стороны обсудили сотрудничество между странами, в том числе в сферах энергетики и транспорта.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов отмечал, что подготовка договора с Ираном о сотрудничестве была приостановлена из-за подготовки Тегерана к президентским выборам.