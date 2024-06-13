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23:43, 13 июня 2024Россия

Путин подпишет указ о направлениях научно-технического развития

Путин подпишет указ об основных направлениях научно-технического развития
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что подпишет указ об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Результатом нашей сегодняшней работы будет указ, который подготовлен, и он будет подписан», — подчеркнул он.

В феврале в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал науку основой технологического развития.

Ранее российский лидер заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. «То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано», — заметил руководитель страны.

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      Юлия Мискевич
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