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12:32, 13 июня 2024Путешествия

Пьяный турист устроил погоню с полицией на угнанном грузовике и попал на видео

Daily Mail: британец угнал грузовик и устроил погоню с полицией на Бали

Пьяный британский турист на Бали устроил погоню с полицией на угнанном грузовике и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что Дэймон Энтони Александр Хиллс открыл дверь припаркованного грузовика и вытащил оттуда спящего водителя. Избив его, он сел в авто и протаранил чужую машину перед тем, как выехать на проезжую часть. На записи можно увидеть, как полиция преследует правонарушителя с мигалками.

Хиллс доехал до ближайшего аэропорта, ворвался туда через контрольно-пропускной пункт, а затем пешком зашел в терминал, где и попался полиции. На кадрах видно, что на его лице и руках были царапины и ушибы.

Общий ущерб, который турист нанес курорту во время движения по дороге, составляет 150 миллионов индонезийских рупий (825 тысяч рублей). Теперь ему грозит лишение свободы сроком до девяти лет.

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      Марк Успенский
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