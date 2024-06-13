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13:13, 13 июня 2024Экономика

Россиян предупредили о риске попасть под суд за кондиционер в квартире

Юрист Сергеев: за установку кондиционера без спроса можно попасть под суд

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За установку кондиционера в квартире без согласования с соседями владельцы жилья рискуют попасть под суд. Об этом предупредил россиян эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев в беседе с Pravda.Ru.

По словам юриста, фасад жилого здания относится к общедомовому имуществу. «Сейчас любой повешенный без решения общего собрания кондиционер, даже висящий сейчас, но повешенный хоть лет 10 назад, может стать предметом судебного разбирательства. И у нас такие разбирательства уже есть, когда председатель совета дома воюет с неугодными собственниками», — рассказал Сергеев.

Специалист уточнил, что кондиционер на своем балконе или в специальной коробке для такого устройства на фасаде дома можно установить без спроса у других жильцов.

Ранее россиянам посоветовали чистить кондиционеры не реже одного раза в год, чтобы избежать проблем со здоровьем. При этом самостоятельно провести процедуру не получится — лучше вызвать для этого специалистов.

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      Анна Аверьянова
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