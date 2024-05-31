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16:32, 31 мая 2024Экономика

Россиянам раскрыли опасность кондиционеров

Эксперт Рощин: в кондиционерах заводится опасная для здоровья людей плесень

Фото: Cecilia Fabiano / Globallookpress.com

Кондиционеры, которые чистят реже одного раза в год, опасны для здоровья людей. В них могут завестись провоцирующие болезни грибок и плесень, рассказал техник компании «Климат Лето» Алексей Рощин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что стоит проводить углубленную чистку — самостоятельно провести ее не получится. «Там нужно вымыть саму турбину со специальным оборудованием под высоким напором, обработать антибактериальной пеной. Нужно вызывать мастера хотя бы раз в год. Наружный блок тоже нужно чистить, потому что он забивается грязью. Еще, когда цветут тополя, пух забивает радиатор и наружный блок. Поэтому его нужно прочищать под высоким давлением, чтобы он холодил», — пояснил Рощин.

В противном случае турбина будет забиваться, а внутри появятся грибок и плесень. Жители квартир с неочищенным кондиционером рискуют страдать от респираторных заболеваний и аллергии. «Во-вторых, если не обслуживать кондиционер, то он будет терять свой температурный градус. То есть у вас будет стоять 17 градусов, а вам будет выдавать 20 и не будет холодить», — добавил эксперт.

В первом квартале 2024 года россияне бросились скупать кондиционеры — спрос на них вырос на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

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      Нина Ташевская
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