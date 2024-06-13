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11:46, 13 июня 2024Ценности

Россиянам перечислили признаки безвкусицы в стиле

Дизайнер Беглова: реплики люксовых брендов в гардеробе — признак безвкусицы

Фото: Fernando Lavin / Unsplash

Дизайнер Елена Беглова перечислила признаки безвкусицы в стиле. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь основатель марки Beglova призвала отказаться от реплик люксовых брендов в гардеробе. «Лучше с гордостью носить массмаркет. Присмотритесь и к нарядам российских модельеров», — высказалась она и добавила, что еще одним из антитрендов 2024 года является пренебрежение к винтажу.

По словам собеседницы издания, также не следует пытаться собрать образ в одной ценовой категории. «Даже принцесса Диана могла себе позволить сочетать в образе джинсы из массмаркета, винтажную нитку жемчуга, брендовую сумку, обувь и блузу неизвестного дизайнера», — пояснила модный эксперт.

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«И напоследок самые безобидные антитренды: капроновые колготки цвета загара с добавлением люрекса и сумка в тон обуви. Это все допустимо, но лучше при покупке колготок доверить выбор консультанту, а в подборе сумочки под туфли быть смелее и подходить творчески. Главное не стесняйтесь быть собой», — заключила специалистка.

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      Карина Черных
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