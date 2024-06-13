Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:14, 13 июня 2024Экономика

Россияне стали гораздо чаще закладывать машины и мотоциклы

ФНП: россияне заложили более 858 тысяч автомобилей и мотоциклов в январе-мае

Фото: Unsplash

По итогам первых пяти месяцев 2024 года россияне заложили в общей сложности более 858 тысяч автомобилей, мотоциклов и мопедов для того, чтобы взять кредит. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

В январе-мае россияне закладывали транспортные средства для получения кредита на 60 процентов чаще, чем в том же периоде прошлого года, уточнили эксперты. В настоящее время в реестре уведомлений о залоге движимого имущества содержатся в общей сложности 10,9 миллиона записей о залогах на транспортные средства.

При этом, как утверждают аналитики, заложенные транспортные средства нередко попадают на вторичный рынок. В то же время продавцы зачастую не предупреждают потенциальных покупателей о нахождении выставляемой машины или мотоцикла под обременением.

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб» Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб»Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
25 ноября 2023

В результате последние нередко оказываются в затруднительном положении, пояснили в ведомстве. «Если бывший собственник прекращает вносить платежи банку, тот требует погасить обязательства или вернуть машину уже от нового владельца», — резюмировали в ФНП.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные финтех-сервиса CarMoney сообщила, что в январе-марте 2024 года средняя стоимость машин, передаваемых под залог в России, впервые превысила 1 миллион рублей. По итогам первых трех месяцев показатель достиг отметки в 1,012 миллиона. В годовом выражении средняя стоимость заложенных транспортных средств в стране выросла на 13,5 процента.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине подтвердили удары западным оружием по территории России. Чего планирует добиться Киев?

      Ученые нашли способ для расчетов между странами БРИКС в условиях санкций

      Популярная певица в прозрачном платье пришла на модный показ

      Россияне стали гораздо чаще закладывать машины и мотоциклы

      Врач раскрыл неожиданную причину онемения ног

      Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

      На Урале женщину госпитализировали с поломанными ребрами после прогулки на лодке

      Мужчина в камуфляже напал на автомобиль в районе монастыря Оптина Пустынь. Он стрелял по крестившимся женщинам

      Минобороны отчиталось о пуске ракет в ходе учений с тактическим ядерным оружием

      Россиянка побывала в Стамбуле и описала поездку фразой «цены летят в космос»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше