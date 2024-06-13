Россияне стали гораздо чаще закладывать машины и мотоциклы

ФНП: россияне заложили более 858 тысяч автомобилей и мотоциклов в январе-мае

По итогам первых пяти месяцев 2024 года россияне заложили в общей сложности более 858 тысяч автомобилей, мотоциклов и мопедов для того, чтобы взять кредит. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

В январе-мае россияне закладывали транспортные средства для получения кредита на 60 процентов чаще, чем в том же периоде прошлого года, уточнили эксперты. В настоящее время в реестре уведомлений о залоге движимого имущества содержатся в общей сложности 10,9 миллиона записей о залогах на транспортные средства.

При этом, как утверждают аналитики, заложенные транспортные средства нередко попадают на вторичный рынок. В то же время продавцы зачастую не предупреждают потенциальных покупателей о нахождении выставляемой машины или мотоцикла под обременением.

В результате последние нередко оказываются в затруднительном положении, пояснили в ведомстве. «Если бывший собственник прекращает вносить платежи банку, тот требует погасить обязательства или вернуть машину уже от нового владельца», — резюмировали в ФНП.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные финтех-сервиса CarMoney сообщила, что в январе-марте 2024 года средняя стоимость машин, передаваемых под залог в России, впервые превысила 1 миллион рублей. По итогам первых трех месяцев показатель достиг отметки в 1,012 миллиона. В годовом выражении средняя стоимость заложенных транспортных средств в стране выросла на 13,5 процента.