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14:09, 13 июня 2024Бывший СССР

У украинцев за границей осталось менее недели для постановки на воиский учет

«Cтрана»: у украинцев за границей меньше недели, чтобы встать на воинский учет

Фото: Michele Tantussi / Reuters

У украинцев, которые находятся за границей, осталось менее недели, чтобы встать на воинский учет в посольствах или консульствах Украины, передает издание «Страна.ua».

Согласно постановлению кабинета министров Украины, военнообязанные украинцы обязаны встать на воинский учет в течение 30 дней после вступления в силу постановления от 16 мая. Сделать это могут мужчины, которые официально снялись с воинского учета перед выездом с территории Украины.

Те, кто проживает за границей и не снимался с воинского учета, должны вернуться на Украину. Журналисты издания полагают, что таких случаев будет немного.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в стране все чаще будут требовать военно-учетные документы для предоставления государственных услуг. По его словам, подобные действия необходимы, чтобы украинцы стали «появляться на радарах государства».

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      Валентин Карант
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