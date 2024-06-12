На Украине пообещали чаще требовать у граждан военно-учетные документы

Малюська: на Украине у мужчин будут все чаще требовать военно-учетные документы

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в стране все чаще будут требовать военно-учетные документы для предоставления государственных услуг. Его слова передает издание «Cтрана.ua».

«Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такой механизм. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ», — заявил Малюська.

По его словам, подобные действия необходимы, чтобы украинцы стали «появляться на радарах государства», а правительство имеет законное право требовать у мужчин эти данные при оказании разных услуг.

Ранее Малюська заявил, что женщины-заключенные могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что в законодательстве нет подобных ограничений. Министр также добавил, что женщин-заключенных на Украине немного, так как они реже совершают преступления.

