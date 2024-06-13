В Европе заявили о беспрецедентных проблемах с энергоснабжением на Украине

На всей территории Украины жители сталкиваются с проблемами с энергоснабжением. О беспрецедентных проблемах в стране заявило немецкое издание Zeit.
Европейское издание отмечает, что российские беспилотники и ракеты нанесли большой ущерб украинской инфраструктуре. Отмечается, что при сильном расходе электроэнергии коммунальные службы Украины отключают электричество на несколько часов.
«Никогда еще ситуация с энергоснабжением в Украине не была такой плохой, как сейчас. Люди по всей стране сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии», — говорится в материале.
Отмечается, что из-за этого цены на электроэнергию на Украине значительно выросли.
Ранее глава Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что на Украине будут отключать электричество зимой вплоть до 2027-2028 годов. Он уточнил, что свет будут отключать на 8-10 часов каждый день.