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21:36, 13 июня 2024Мир

В G7 достигли соглашения по кредиту для Украины

Премьер Италии Мелони: страны G7 достигли соглашения по кредиту для Украины
СюжетСаммит G7
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны «Большой семерки» (G7) в ходе саммита достигли соглашения по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченного поступлениями от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, речь идет не о конфискации активов, а о процентах, «которые они наращивают со временем».

Ранее стало известно, что представители стран-участниц G7 хотят привлечь Всемирный банк к схеме с предоставлением кредита Украине под залог доходов от замороженных в западных государствах активов России. Банк должен будет сыграть «определенную роль» в выделении доли США в общей сумме стран объединения.

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      Марина Совина
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