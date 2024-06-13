В Госдуме обратили внимание на коррупционный скандал в Самарской области

Хинштейн обещал проконтролировать ситуацию с коррупцией в Самарской области

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн обратил внимание на скандал, возникший после того, как российская студентка похвасталась получением «автоматов» в институте благодаря маме-чиновнице, и обещал взять ситуацию на контроль. Его слова приводит «Царьград».

Ситуация, которой заинтересовалась в Госдуме, произошла в Самарской области. Студентка Самарского медицинского колледжа опубликовала в своем Telegram-канале пост, где за 42 секунды видео слила целую группу коррупционеров в регионе. Девушка рассказала, что мама за нее «договорилась полностью», хотя она не посещает учебу. Она подчеркнула, что удобно, когда мама работает в правительстве и дружит с теми, кто командует медсестрами и заставляет их ставить «автоматы».

«Мне все пятерки поставили, а я не ходила на практику. Вот что значит иметь хорошую маму!» — поделилась радостью студентка. Также девушка добавила, что заполнению ее зачетной книжки также поспособствовала староста группы.

По словам Хиншштейна, хорошо иметь таких прямолинейных детей, которые помогают вскрывать коррупцию в России.

«Лично проконтролирую, чтобы все оценки этого "дитя непотизма" были аннулированы, а преподаватели, их поставившие, привлечены к ответственности, так же как и мать студентки-матерщинницы», — сказал он.

По факту сообщений о дочери сотрудницы Минздрава Самарской области была начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России Андрея Дьякова. Перед этим у Дьякова прошли обыски, после которых его задержали.