В Госдуме заподозрили Nestle в финансировании украинской армии

Луговой заподозрил Nestle в финансировании ВСУ и призвал провести проверку

Депутат Госдумы Андрей Луговой заподозрил компании Nestle и Mondelez в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал провести проверку. Подробный комментарий парламентарий опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, эти компании ведут двойную игру: получают прибыль от бизнеса в России и на эти средства поддерживают украинскую армию.

«Из России данные компании за год вывели 35,5 миллиарда рублей», — написал депутат. Он также обратил внимание на то, что акционером Nestle и Mondelеz является американская инвестиционная компания BlackRock.

«Ее руководитель Лоуренс Дуглас Финк включен в "мидовский" список граждан США, находящихся под персональными санкциями России. Кроме него в "мидовском" списке находятся еще и члены Совета директоров этих двух компаний», — поделился Луговой.

Он подчеркнул, что направил в Генпрокуратуру депутатский запрос с просьбой о проверке.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о развитии России вопреки угрозам США и Евросоюза.