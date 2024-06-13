В Госдуму внесен законопроект об извещении россиян об оформленных на них номерах

В ГД внесли проект закона об извещении граждан об оформленных на них номерах

В Госдуму внесли проект закона об извещении россиян об оформленных на них телефонных номерах. Об этом сообщил один из авторов инициативы депутат Василий Пискарев в Telegram.

Документ предусматривает оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на него телефонных номерах. Информацию предполагается размещать на порталах Госуслуг. Помимо этого, гражданин сможет приостановить исполнение договора, если он не давал согласия на его заключение.

Более жесткие требования предусматривает законопроект в отношении иностранцев. Так, с этой категорией абонентов предлагается заключать договоры только при их личном присутствии и с обязательным прохождением процедуры идентификации как пользователей, так и их устройств.

По словам Пискарева, принятие закона сможет обезопасить россиян от мошеннических схем с использованием телефонных номеров, а меры в отношении иностранцев — повысить уровень антитеррористической безопасности.

В 2024-м году президент России Владимир Путин подписал закон об установке самозапретов на выдачу кредитов. После 1 марта 2025 года каждый россиянин сможет через «Госуслуги» запретить себе выдачу займов. Введение закона обусловлено увеличивающимся с каждым годом числом случаев мошенничества, связанных с выдачей кредитов и микрозаймов.