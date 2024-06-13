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16:22, 13 июня 2024Забота о себе

Врач перечислил симптомы рака носоглотки

Лор Калашников: при раке носоглотки может возникать постоянный дискомфорт

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В большинстве случаев опухоли глотки и носа обнаруживают на поздних стадиях, что уменьшает шансы на выздоровление, рассказал оториноларинголог НМИЦ онкологии им. Петрова Александр Калашников. Симптомы рака носоглотки, которые можно заметить на ранней стадии развития заболевания, врач перечислил изданию «Доктор Питер».

По словам эксперта, люди часто не реагируют на симптомы рака носоглотки, списывая их на другие заболевания. Многие из них обращаются к врачу, когда заболевание достигло третьей стадии развития с метастазами.

Калашников призвал не игнорировать постоянный дискомфорт в лор-органах (пазухах носа, решетчатой кости, полости носа, глотке, гортани, редко — в ушах), который может возникать при болезни. Также развитию опухоли в этой локализации могут сопутствовать ощущение инородного тела, ощущение комка в горле, трудности с дыханием носом или глотанием, боль, осиплость голоса и постоянные носовые кровотечения, перечислил врач.

Опасность таких видов рака в том, что даже при небольшой опухоли процесс метастазирования в другие органы может уже активно идти

Александр Калашниковоториноларинголог

Доктор обратил внимание на то, что в 80 процентах случаев развития рака лор-органов виновато курение. И в то же время он признал, что точные причины развития опухолей такого вида до конца не изучены.

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