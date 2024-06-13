Замглавы Дальневосточного управления Ростехнадзора арестовали за взятку

В Приморье арестовали замруководителя Ростехнадзора за взятку

В Приморском крае суд арестовал заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина будет находиться в СИЗО два месяца.

По данным ведомства, в феврале 2024 года подозреваемые с двумя подчиненными получили через посредника 100 тысяч рублей. За вознаграждение они должны были быстро и беспрепятственно выдать разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки, обеспечивающей электроснабжение новостроек на улице Опорной во Владивостоке.

Возбуждено дело по пункту «а» части 5 статьи 290 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору») и части 1 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Сообщники замглавы Ростехнадзора и посредник во взяточничестве также арестованы.

Ранее стало известно, что в Карелии задержали главного госинспектора Ростехнадзора за коррупцию.