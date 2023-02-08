Главного госинспектора Ростехнадзора Карелии задержали за получение взятки

В Карелии задержали главного госинспектора Ростехнадзора за взятку в пять миллионов рублей

В Карелии задержали главного госинспектора Ростехнадзора за коррупцию. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, фигурант вместе с гендиректором и инженером компании «ТД Промтехмаркет» согласился за вознаграждение дать разрешение на ввод в эксплуатацию электрической сети пеллетного цеха компании «Соломенский лесозавод». Руководитель организации предложил за это пять миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Решается вопрос об аресте чиновника.

Ранее стало известно, что прокуратура передала в суд дело полковника Генштаба о взятке в виде стиральной машины.

