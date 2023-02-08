Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:46, 8 февраля 2023Силовые структуры

Главного госинспектора Ростехнадзора Карелии задержали за получение взятки

В Карелии задержали главного госинспектора Ростехнадзора за взятку в пять миллионов рублей

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Карелии задержали главного госинспектора Ростехнадзора за коррупцию. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, фигурант вместе с гендиректором и инженером компании «ТД Промтехмаркет» согласился за вознаграждение дать разрешение на ввод в эксплуатацию электрической сети пеллетного цеха компании «Соломенский лесозавод». Руководитель организации предложил за это пять миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Решается вопрос об аресте чиновника.

Ранее стало известно, что прокуратура передала в суд дело полковника Генштаба о взятке в виде стиральной машины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек
В России предложили изменить порядок выплаты пособий для безработных
Художник подал в суд на группу Megadeth из-за обложки альбома коллектива
Врач предупредила об опасности походов в туалет «на всякий случай»
Протестанты в Англии предложили называть бога гендерно-нейтральным термином
Главного госинспектора Ростехнадзора Карелии задержали за получение взятки
Хирург назвал россиянкам распространенные пластические операции на грудь
Российский певец назвал самый добрый город в мире
Заключенный умер в подмосковном изоляторе после падения со шконки
МВД задержало получившего 500 тысяч долларов грабителя «Банка Грузии»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.