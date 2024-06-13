Запад обвинил Россию в попытке повлиять на выборы в Молдавии

США, Британия и Канада обвинили Россию в попытке повлиять на выборы в Молдавии

Россия пытается повлиять на результат президентских выборов в Молдавии в 2024 году. Об этом говорится в опубликованном американским Госдепартаментом совместном заявлении США, Великобритании и Канады, передает Reuters.

«Мы делаем этот шаг, чтобы предупредить наших демократических партнеров и союзников о планах российских агентов повлиять на результаты президентских выборов в Молдавии осенью 2024 года», — говорится в документе.

Ранее Центризбирком Молдавии временно лишил финансирования ряд оппозиционных партий страны.

До этого в Молдавии задумались о введении уголовной ответственности за отказ от вступления в Евросоюз. Согласно инициативе, власти будут нести ответственность, если захотят отказаться от курса евроинтеграции, который будет определен как «единственно возможный курс страны».