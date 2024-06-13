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16:06, 13 июня 2024Культура

Звезда «Глухаря» заявил об уходе из Театра сатиры

Звезда «Глухаря» Аверин заявил, что перейдет из Театра сатиры в «Ленком»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Заслуженный артист России, звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин заявил, что переходит из Театра сатиры в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщает StarHit.

«Готовлюсь к переходу из театра Сатиры в "Ленком" в новом сезоне — по приглашению Марка Борисовича Варшавера. Для меня честь играть на легендарной сцене "Ленкома" в этой прославленной труппе», — поделился артист.

Ранее режиссер и новый художественный руководитель Театра Романа Виктюка Константин Богомолов раскрыл дальнейшую судьбу заведения. На вопрос о том, планируется ли слияние Театра Романа Виктюка и Театра на Малой Бронной, Богомолов дал отрицательный ответ.

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