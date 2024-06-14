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12:17, 14 июня 2024Ценности

60-летняя Лолита в мини-платье выступила в ресторане

60-летняя певица Лолита Милявская в мини-платье выступила в ресторане в Москве

Кадр: @mariapoga_

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская в откровенном наряде выступила перед зрителями в московском ресторане. Соответствующая публикация появилась в сторис блогерши
Марии Погребняк в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя исполнительница вышла на сцену в прозрачных колготках и мини-платье черного цвета с асимметричным подолом и длинными рукавами с оборками. Наряд облегал фигуру звезды, подчеркивая ее особенности. Знаменитость выбрала в качестве украшения серебристую цепочку с кулоном.

«Восхищаюсь тобой! Бешеная энергетика», — подписала эти кадры Погребняк.

В апреле Лолита снялась без макияжа в программе журналистки Ксении Собчак.

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      Карина Черных
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