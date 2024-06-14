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18:19, 14 июня 2024Россия

Белоусову показали работу Су-34 по позициям ВСУ в реальном времени

Глава МО Белоусов посетил штаб ВКС, ему показали работу Су-34 в реальном времени

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал штаб Военно-космических сил (ВКС). Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram.

В ходе посещения штаба министра сопровождал начальник ВКС Виктор Афзалов. Белоусову продемонстрировали проведение специальной военной операции в режиме реального времени. В частности, ему показали работу фронтовых бомбардировщиков Су-34 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава Минобороны остался доволен увиденным. «Хорошее решение», — сказал он, заслушав доклад офицера ВКС и понаблюдав за ходом боевых действий в режиме онлайн.

14 июня военное ведомство отчиталось о недельных потерях ВСУ. Согласно сводке министерства за период с 8 по 14 июня, украинские войска потеряли на всех направлениях до 12 240 человек.

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      Алан Босиков
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