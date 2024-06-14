Бьянку Цензори в прозрачном плаще без нижнего белья заметили в ресторане с Канье Уэстом

Папарацци заметили австралийского дизайнера Бьянку Цензори в откровенном виде на свидании со своим супругом, американским рэпером Канье Уэстом. Соответствующие снимки публикует TMZ.

На размещенных фото знаменитости запечатлены в ресторане Il Palagio, расположенном во Флоренции, Италия. Для ужина Цензори решила надеть прозрачный плащ белого цвета, под которым отсутствовало нижнее белье. Уэст, в свою очередь, был в белом костюме, состоящем из брюк и кофты с черной надписью.

По словам журналистов, во время ужина пара избегала алкогольных напитков, отдав предпочтение газировке, воде и чаю. Они провели в ресторане около двух часов.

Ранее сообщалось, что Бьянку Цензори заметили в нетипичном наряде. Дизайнер вышла в свет в бежевом мешковатом одеянии с длинными рукавами и черном головном уборе.