Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:41, 14 июня 2024Ценности

Бьянку Цензори в прозрачном плаще без нижнего белья заметили в ресторане с Канье Уэстом

Фото: TMZ / BACKGRID / Legion-Media

Папарацци заметили австралийского дизайнера Бьянку Цензори в откровенном виде на свидании со своим супругом, американским рэпером Канье Уэстом. Соответствующие снимки публикует TMZ.

На размещенных фото знаменитости запечатлены в ресторане Il Palagio, расположенном во Флоренции, Италия. Для ужина Цензори решила надеть прозрачный плащ белого цвета, под которым отсутствовало нижнее белье. Уэст, в свою очередь, был в белом костюме, состоящем из брюк и кофты с черной надписью.

По словам журналистов, во время ужина пара избегала алкогольных напитков, отдав предпочтение газировке, воде и чаю. Они провели в ресторане около двух часов.

Ранее сообщалось, что Бьянку Цензори заметили в нетипичном наряде. Дизайнер вышла в свет в бежевом мешковатом одеянии с длинными рукавами и черном головном уборе.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Песков поделился словами Путина о реакции Запада и Украины на его инициативу

      Полузащитник «Бешикташа» попросил клуб отклонить предложение «Зенита» о трансфере

      Белый дом назвал кредит G7 для Киева грантом без необходимости возмещения

      В Британии восхитились мирным планом Путина

      В МИД заявили о поломке повестки мирной конференции по Украине после слов Путина

      В России назвали следующим предложением России к Киеву документ о капитуляции

      Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло

      Белый дом оценил участие стран «Группы семи» в выделении кредита Украине

      Минюст обновил реестр иноагентов

      Песков объяснил негативную реакцию Запада на мирные предложения Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше