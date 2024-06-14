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11:05, 14 июня 2024Из жизни

Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку

New York Post: в США пес добрался до героина хозяина и получил передозировку

Фото: Alicia Gauthier / Unsplash

В США арестовали пару из штата Южная Каролина, чья собака нашли их наркотики и получила передозировку. Об этом сообщает New York Post.

27 мая Шейн Харрис и Серрена Янг привезли своего чихуахуа к одному из пожарных отделений города Мертл-Бич. Собака находилась в бессознательном состоянии. Харрис признался, что оставил на столе в комнате около грамма героина без присмотра. В какой-то момент собака добралась до наркотиков хозяина.

Пожарные дали псу полную человеческую дозу налоксона — антидота, который используют при передозировках героина. После этого чихуахуа пришел в себя. Собаке поставили кислородную маску и доставили в ветеринарную клинику неотложной помощи для дальнейшего лечения.

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Харриса и Янг приговорили к 15 суткам лишения свободы за жестокое обращение с животными. Кроме того, при обыске в комнате мотеля, где жили арестованные, следователи обнаружили сумочку Янг, в которой хранилась смесь кокаина и героина. Женщину дополнительно обвинили в распространении наркотиков. Ей назначен залог в размере 35 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в США полчища крыс повадились проникать в хранилище улик полицейского управления Нового Орлеана, штат Луизиана, и есть наркотики. Глава полиции заявила, что ветхое здание штаб-квартиры правоохранителей на улице Брод-стрит стало настоящим притоном для грызунов-наркоманов.

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      Никита Савин
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