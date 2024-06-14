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14:25, 14 июня 2024Россия

Две машины подряд сбили российского подростка и попали на видео

В Белгороде два раза подряд сбили перебегавшего дорогу подростка

В Белгороде перебегавший дорогу на красный сигнал светофора подросток угодил под колеса двух машин и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Белгород №1».

Молодого человека два раза подряд сбили в районе перекрестка улицы Белгородского Полка и Гражданского проспекта. Как видно на кадрах, сначала его сбил автомобиль Geely — подросток пытался перепрыгнуть через машину, но не удержался и упал на соседнюю полосу движения. В этот момент по нему проехал Hyundai.

По данным канала, у подростка диагностировали травмы.

В апреле в Волгограде женщина сбила четверых школьников на пешеходном переходе. Всех пострадавших доставили в больницу.

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      Елена Торубарова
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