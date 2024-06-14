Глава Всероссийской федерации плавания оценил получение Ефимовой нейтрального статуса

Сальников заявил, что ВФП уведомили о получении Ефимовой нейтрального статуса

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил получение шестикратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой нейтрального статуса. Его слова приводит «Матч ТВ».

Президент ВФП отметил, что организацию заранее уведомили об этом. «Согласно правилам нейтрального статуса, остальные шаги уже за ней самой как нейтральной спортсменкой», — заявил Сальников.

О получении Ефимовой нейтрального статуса для участия в летней Олимпиаде 20204 года в Париже стало известно ранее 14 июня. Выступить на Играх россиянка сможет в том случае, если уложится в квалификационный норматив. Она может сделать это до 23 июня на международных соревнованиях.

Помимо шести побед на чемпионатах мира, в активе Ефимовой три олимпийские медали: бронза Игр-2012 в Лондоне и два серебра на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.