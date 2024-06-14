Российских чиновников раскритиковали за просрочку сдачи жилья

Ura.ru: глава ХМАО раскритиковал мэра Нижневартовска за просрочку сдачи жилья

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук раскритиковал главу Нижневартовска Дмитрия Кощенко за просрочку сдачи в эксплуатацию жилья в городе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

За 2023 год в Нижневартовске в эксплуатацию было введено 59 тысяч квадратных метров жилплощади, отчитался мэр на встрече с главой региона. При этом к концу года было намечено сдать 100 тысяч «квадратов». По словам собеседника издания, Кощенко пытался оправдать такие показатели завышенным планом. Врио губернатора этот ответ не устроил. Кухарук заявил, что местные власти должны постоянно поддерживать контакт с округом и выполнять поставленные задачи в отрасли строительства.

В Ura.ru отметили, что отправили запрос в департамент внутренней политики ХМАО, однако на момент публикации материала ответа на него не получили.

В январе некачественной уборкой снега в Самарской области возмутился занимавший тогда должность губернатора региона Дмитрий Азаров. Он велел чиновникам взять лопаты и лично поучаствовать в субботнике, объяснив, что так госслужащие смогут покаяться перед горожанами за плохо проделанную работу.