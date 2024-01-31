Среда обитания
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16:24, 31 января 2024Среда обитания

Губернатор отправил чиновников расчищать снег и каяться

Губернатор Самарской области отправил чиновников на уборку снега

Фото: Telegram-канал «ЧП Самара»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил чиновников убирать снег на улицах. Так глава региона отреагировал на жалобы населения по поводу расчистки дорог, передает портал 63.RU.

Губернатор возмутился, что за три дня отсутствия в городе снегопада дороги не успели расчистить. Во время совещания в областном правительстве Азаров велел чиновникам взять лопаты и поучаствовать в субботнике. По его словам, так госслужащие смогут лично встретиться с горожанами и покаяться за плохо проделанную работу. Проработать вопрос уборки городских улиц с управляющими компаниями, причем «с самым жестким подходом», губернатор поручил местному министру энергетики.

Ранее в Краснодаре инвалид-колясочник сам расчистил снег, чтобы добраться до машины. Мужчина вместе с супругой неделю не мог выйти из дома и съездить в аптеку. Курьер в их район лекарства не доставляет.

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      Виктория Клабукова
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