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12:55, 14 июня 2024Бывший СССР

Киев уличили в использовании солдат как пушечного мяса под Харьковом

Марочко: ВСУ пытаются выровнять передовую под Харьковом за счет пушечного мяса

Фото: National Police of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выровнять ситуацию на передовой под Харьковом, используя солдат как пушечное мясо. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Стабилизация фронта со стороны украинских боевиков идет за счет пушечного мяса, потому что буквально "фаршируют" линию боевого соприкосновения, особенно харьковское направление — это Волчанск, Липцы — закидывают наши окопы пушечным мясом», — рассказал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР добавил, что на харьковском направлении у Киева нет «абсолютно никаких умных инженерных сооружений». При этом, по его словам, ВСУ продолжают переброску живой силы и военной техники на данный участок фронта.

Ранее Марочко сообщал, что командование Вооруженных сил Украины стягивает силы под Волчанск Харьковской области. По его информации, ВСУ по ночам передислоцируют технику и военнослужащих из районов Рубежного.

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      Екатерина Грищенко
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