Киев уличили в использовании солдат как пушечного мяса под Харьковом

Марочко: ВСУ пытаются выровнять передовую под Харьковом за счет пушечного мяса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выровнять ситуацию на передовой под Харьковом, используя солдат как пушечное мясо. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Стабилизация фронта со стороны украинских боевиков идет за счет пушечного мяса, потому что буквально "фаршируют" линию боевого соприкосновения, особенно харьковское направление — это Волчанск, Липцы — закидывают наши окопы пушечным мясом», — рассказал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР добавил, что на харьковском направлении у Киева нет «абсолютно никаких умных инженерных сооружений». При этом, по его словам, ВСУ продолжают переброску живой силы и военной техники на данный участок фронта.

Ранее Марочко сообщал, что командование Вооруженных сил Украины стягивает силы под Волчанск Харьковской области. По его информации, ВСУ по ночам передислоцируют технику и военнослужащих из районов Рубежного.