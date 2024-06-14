Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выровнять ситуацию на передовой под Харьковом, используя солдат как пушечное мясо. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Стабилизация фронта со стороны украинских боевиков идет за счет пушечного мяса, потому что буквально "фаршируют" линию боевого соприкосновения, особенно харьковское направление — это Волчанск, Липцы — закидывают наши окопы пушечным мясом», — рассказал Марочко.
Подполковник НМ ЛНР добавил, что на харьковском направлении у Киева нет «абсолютно никаких умных инженерных сооружений». При этом, по его словам, ВСУ продолжают переброску живой силы и военной техники на данный участок фронта.
Ранее Марочко сообщал, что командование Вооруженных сил Украины стягивает силы под Волчанск Харьковской области. По его информации, ВСУ по ночам передислоцируют технику и военнослужащих из районов Рубежного.