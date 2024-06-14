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12:36, 14 июня 2024Россия

Медведь пробежал по улицам российского города и попал на видео

Медведь вышел на улицы города Оха на Сахалине и попал на видео

В городе Оха на Сахалине медведь забежал в жилой квартал и попал на видео. Опасный зверь разгуливал по улицам, пока не применили оружие, пишет Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, медведь вышел в центр города из частного сектора. Как с иронией отмечает Astv܂ru, заметили зверя сразу после спектакля «Маша и медведь» в местном Доме культуры. «И сразу после его окончания на улице появился настоящий мишка! Уже шутят, что просто со спектакля сбежал, сейчас и Маша появится», — рассказали местные жители.

Молодой медведь также пробежал по нескольким улицам — он шел к центральной площади, затем к парку, где охотникам и полицейским пришлось применить оружие, так как тот мог быть опасен для жителей.

В мае 2024 года в сети появились кадры, как в Красноярском крае жительница деревни Алтат наткнулась в лесу на медведя, ей удалось убежать.

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      Елена Торубарова
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