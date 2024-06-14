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08:22, 14 июня 2024Россия

Мэр раскрыл последствия атаки ВСУ на Курск

Мэр Курска Куцак: характер повреждений после атаки ВСУ на город незначительный

Фото: Telegram-канал Игоря Куцака

Характер повреждений после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск незначительный. Об этом, раскрывая подробности о ситуации, написал мэр российского города Игорь Куцак в Telegram-канале.

«Напоминаю всем горожанам, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал мэр города.

По его словам, сейчас представители администрации города и другие службы осуществляют подомовой обход, чтобы установить возможные последствия падения обломков дронов. Мэр Курска пообещал жителям оказать всю необходимую помощь.

За ночь над шестью регионами России сбили 87 беспилотников. Средства ПВО перехватили 70 дронов над Ростовской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть — над Курской и Воронежской областями, один — над Крымом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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