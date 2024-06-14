Минюст обновил реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов Кучера, Раткина, Артемьева и Комелева

Министерство юстиции России обновило реестр лиц, признанных иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Станислава Кучера, епископа церкви «Новое Слово» Альберта Раткина, соратника Бориса Надеждина Игоря Артемьева и политтехнолога Алексея Комелева.

Ранее иноагентом был признан комик и видеоблогер Данила Поперечный. В публикации ведомства уточняется, что Поперечный выступал против спецоперации России на Украине, а также респондентом на информационной площадке, предоставленной иноагентом.