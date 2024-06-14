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18:36, 14 июня 2024Экономика

Рост заболеваемости смертельной лихорадкой объяснили

Sky News: из-за потепления комары-переносчики лихорадки денге захватывают Европу

Фото: Wang Tiancong / XinHua / Globallookpress.com

Тигровые комары, переносящие смертельную лихорадку денге, распространяются дальше по Европе. Захватывать новые широты им позволяет климатический кризис, пишет Sky News.

С потеплением москиты открывают для себя новые ареалы обитания. Инвазивные виды насекомых стремительно продвигаются по материку — переносчиков опасного вируса обнаружили уже в 13 европейских странах: Австрии, Болгарии, Хорватии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Мальте, Португалии, Румынии, Словении и Испании. Денге обнаруживали и в Великобритании, однако дальше порта заболевание не распространялось. Тревогу бьют медики в странах Африки, Азии и Соединенных Штатах. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в 2023 году в Евросоюзе зафиксировали 130 случаев инфицирования денге. При этом в 2022-м показатель составлял всего 71 случай, а с 2010 по 2021 год — 73 инцидента, напоминает издание.

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Риск ввоза опасной инфекции растет вместе с увеличением числа международных поездок из стран, для которых денге остается эндемическим заболеванием, поясняет директор ECDC Андреа Аммон. Так, за 2023 год выявили 4,9 тысячи случаев заражения лихорадкой, привезенной из-за границы. Это рекордный показатель с начала эпиднадзора в 2008 году.

Помимо лихорадки денге, комары разносят вирусы Зика и Чикунгунья. Подхватив инфекцию, человек начинает ощущать слабость и жар. Появляются озноб, рвота, сыпь, мышечные боли и боли в суставах. Симптомы длятся от двух до семи дней. В запущенных случаях лихорадка вызывает инфекционно-токсический шок и внутреннее кровотечение. Несмотря на то что в привычных к болезни регионах проводится вакцинация детей, для взрослых она бесполезна. Чаще всего назначается парацетамол и поддерживающая терапия, включающая в себя отдых и обильное питье.

Ранее опасные москиты заметно расплодились в Дубае после мощных ливней. Власти страны приняли меры по устранению очагов размножения насекомых.

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      Виктория Клабукова
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