На месте обрушения подъезда в Шебекино обнаружили двух погибших

МЧС обнаружило тела мужчины и женщины на месте обрушения подъезда в Шебекино

На месте обрушения подъезда жилого дома в Белгородском районе Шебекино найдены двое погибших. Об этом МЧС России сообщило в своем официальном Telegram-канале.

В публикации уточняется, что на месте обрушения подъезда в Шебекино обнаружили тела мужчины и женщины.

Днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате атаки рухнул подъезд. Сообщалось, что после обрушения подъезда жилого дома в Шебекино после атаки со стороны Украины числятся пропавшими десять человек. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали семь человек, на месте продолжаются спасательные работы.