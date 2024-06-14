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22:38, 14 июня 2024Россия

На месте обрушения подъезда в Шебекино обнаружили двух погибших

МЧС обнаружило тела мужчины и женщины на месте обрушения подъезда в Шебекино

Фото: РИА Новости

На месте обрушения подъезда жилого дома в Белгородском районе Шебекино найдены двое погибших. Об этом МЧС России сообщило в своем официальном Telegram-канале.

В публикации уточняется, что на месте обрушения подъезда в Шебекино обнаружили тела мужчины и женщины.

Днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу. В результате атаки рухнул подъезд. Сообщалось, что после обрушения подъезда жилого дома в Шебекино после атаки со стороны Украины числятся пропавшими десять человек. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали семь человек, на месте продолжаются спасательные работы.

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      Марина Совина
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