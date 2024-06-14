Депутат Рады Мережко: прекращение огня может быть объявлено после переговоров

После переговоров Киева и Москвы может быть объявлено прекращение огня без объявления мира. Такой сценарий допустил депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко в комментарии для Financai Times.

«Александр Мережко, глава парламентского комитета по иностранным делам Украины, не исключил возможности мирных переговоров или более вероятной перспективы прекращения огня на основе переговоров, приведя пример Северной и Южной Кореи, которые никогда официально не объявляли о мире», — говорится в тексте статьи.

В то же время депутат отметил, что переговоры будут безнадежными без гарантий безопасности для Киева со стороны Запада. По его словам, официальное мирное соглашение будет возможно лишь в том случае, если США и Китай повлияют на Россию.

Кроме того, Мережко признал, что Украине нечего предложить странам Глобального Юга в обмен на поддержку, кроме своих проблем. По его словам, единственным поводом для этих стран поддержать Киев является то, что против них могут быть предприняты действия, противоречащие международному праву.