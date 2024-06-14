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18:06, 14 июня 2024Бывший СССР

На Украине признали отсутствие предложений для стран глобального Юга

Депутат Рады Мережко: Киеву нечего предложить странам Юга, кроме своих проблем

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине нечего предложить странам глобального Юга, кроме своих проблем. Об этом заявил депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко, передает Financial Times.

«Мы ничего не можем предложить, кроме наших проблем», — сказал он.

Он также отметил, что единственный повод для стран глобального Юга поддержать Киев — это то, что против них могут быть предприняты действия, противоречащие международному праву. Он также отметил, что Украина не в состоянии конкурировать с предложениями России или Китая для развивающихся стран.

Ранее анонимный представитель министерства обороны Украины в комментарии Financial Times признал, что у Киева нет возможности победить на поле боя. По его словам, власти республики надеются, что боевые действия окажут на Россию экономический эффект.

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      Александр Курбатов
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