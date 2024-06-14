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16:34, 14 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности победить на поле боя

FT: в МО Украины заявили о невозможности победить Россию на поле боя

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Киев надеется, что боевые действия будут иметь экономический эффект, который приведет к политическому коллапсу в России, так как Вооруженные силы Украины не могут победить российскую армию. О невозможности одержать победу на поле боя заявил анонимный представитель министерства обороны республики, передает Financial Times (FT).

«Мы надеемся, что война будет иметь экономический эффект, который приведет к политическому коллапсу в России. Мы не сможем победить», — сказал он.

По данным FT, за последний месяц украинские официальные лица начали рассматривать возможность проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом в будущем. При этом издание сообщило со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что возможная дата переговоров зависит от того, сможет ли Запад улучшить позиции Украины на переговорах.

Ранее замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил начало переговоров во второй половине 2025 года. По его словам, сейчас Москва и Киев борются за «наиболее выгодную позицию» на переговорах.

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      Александр Курбатов
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