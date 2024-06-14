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12:48, 14 июня 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о получении 254 тел погибших военных

На Украине сообщили о получении 254 тел погибших военнослужащих ВСУ

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины сообщил о возвращении в республику тел 254 погибших военнослужащих Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

В штабе уточнили, что в их числе, в частности, 221 участник боев на донецком направлении, 25 — на запорожском направлении и четыре — на луганском направлении. Теперь судмедэкспертам и правоохранителям предстоит установить личности погибших, после чего передать тела их семьям для погребения.

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      Алевтина Запольская
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