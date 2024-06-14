На Украине сообщили о получении 254 тел погибших военных

На Украине сообщили о получении 254 тел погибших военнослужащих ВСУ

Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины сообщил о возвращении в республику тел 254 погибших военнослужащих Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

В штабе уточнили, что в их числе, в частности, 221 участник боев на донецком направлении, 25 — на запорожском направлении и четыре — на луганском направлении. Теперь судмедэкспертам и правоохранителям предстоит установить личности погибших, после чего передать тела их семьям для погребения.